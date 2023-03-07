Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 7 марта, тревожную кнопку нажали в Соборной мечети на Кронверкском проспекте накануне за пять минут до шести вечера.

Страстная религиозность опустошит карман приезжего из Средней Азии после его порыва попасть в мечеть в Петербурге любым путем.

Фото: пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области

Фото: пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области

Сотрудники мечети увидели мужчину, который лез на территорию через забор и повредил его. При этом религиозное учреждение не работало.



Ремонт сломанного электрического механизма для открытия ворот обойдется нарушителю в 90 тысяч рублей.

