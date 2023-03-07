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    Дорогое удовольствие: россияне стали есть меньше говядины

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    Россияне стали есть меньше говядины. За последние 16 лет доля этого продукта в мясной тарелке сократилась на 10% и продолжает сокращаться дальше. Это следует из аналитического обзора, опубликованного 7 марта на сайте Национального рейтингового агентства.

    Подушевое потребление говядины за 16 лет снизилось на один килограмм — до девяти килограммов на душу населения. Это мясо самое дорогое. Ценовой разрыв между говядиной и другими источниками белка растёт. Так, в январе средняя стоимость килограмма говядины превышала стоимость свинины на 59% и была в 2,76 раза выше стоимости мяса птицы.

    Аналитики НРА отмечают, что импортозамещать говядину удаётся не за счёт роста производства, а благодаря падению спроса. По данным Росстата, на 1 декабря прошлого года поголовье крупного рогатого скота в стране составляло 7,92 млн голов, что на 0,5% меньше, чем годом раньше.

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