Дорогое удовольствие: россияне стали есть меньше говядины

Россияне стали есть меньше говядины. За последние 16 лет доля этого продукта в мясной тарелке сократилась на 10% и продолжает сокращаться дальше. Это следует из аналитического обзора, опубликованного 7 марта на сайте Национального рейтингового агентства.



Подушевое потребление говядины за 16 лет снизилось на один килограмм — до девяти килограммов на душу населения. Это мясо самое дорогое. Ценовой разрыв между говядиной и другими источниками белка растёт. Так, в январе средняя стоимость килограмма говядины превышала стоимость свинины на 59% и была в 2,76 раза выше стоимости мяса птицы.