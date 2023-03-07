Суд в Петербурге прекратил дело мужчины, вспоминавшего, как закапывал тело жены под скрипящими соснами

Меньше года продлилась эпопея с раскрытием исчезновения женщины в Выборгском районе, которая якобы просто вышла в магазин.
Выборгский райсуд, как сообщает
Изначально ему инкриминировалось убийство, но в ходе процесса прокуратура просила переквалифицировать дело на статью 109 — причинение смерти по неосторожности.
Судьбоносная ссора в семье Третьяковых произошла
Мужчина спрятал тело жены от детей и бабушки на балконе, а потом вывез его в Выборгский район области и закопал.
Как рассказывал он после задержания в 2022 году: «Когда ее хоронил, был легкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели».
В ходе процесса Третьяковым было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Признанный потерпевшим и прокурор не возражали.
Дело было прекращено.