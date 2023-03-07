Суд в Петербурге прекратил дело мужчины, вспоминавшего, как закапывал тело жены под скрипящими соснами

Меньше года продлилась эпопея с раскрытием исчезновения женщины в Выборгском районе, которая якобы просто вышла в магазин.



Выборгский райсуд, как сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, вынес определение по делу Владимира Третьякова.



Изначально ему инкриминировалось убийство, но в ходе процесса прокуратура просила переквалифицировать дело на статью 109 — причинение смерти по неосторожности.

