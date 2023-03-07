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    Суд в Петербурге прекратил дело мужчины, вспоминавшего, как закапывал тело жены под скрипящими соснами

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    Меньше года продлилась эпопея с раскрытием исчезновения женщины в Выборгском районе, которая якобы просто вышла в магазин.

    Выборгский райсуд, как сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, вынес определение по делу Владимира Третьякова.

    Изначально ему инкриминировалось убийство, но в ходе процесса прокуратура просила переквалифицировать дело на статью 109 — причинение смерти по неосторожности.

    Судьбоносная ссора в семье Третьяковых произошла 3 ноября 2007 года в квартире на Северном проспекте. Мужчина, как выяснилось спустя 15 лет, ударил супругу, она упала и скончалась от полученных при падении травм.

    Мужчина спрятал тело жены от детей и бабушки на балконе, а потом вывез его в Выборгский район области и закопал.

    Как рассказывал он после задержания в 2022 году: «Когда ее хоронил, был легкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели».

    В ходе процесса Третьяковым было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

    Признанный потерпевшим и прокурор не возражали.

    Дело было прекращено.

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