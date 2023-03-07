    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    749мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.47eur80.24

    В Армении разбился автобус с сотрудниками правительства. Пострадавших более 10

    3676
    4 комментария

    В Ереване попал в аварию служебный автобус, перевозящий сотрудников аппарата правительства Армении. Об этом 7 марта пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.

    ДТП произошло рано утром на проспекте Монте Мелконяна. По данным СМИ, в результате пострадали 13 человек. Их госпитализировали с травмами разной степени.

    Местные СМИ пишут, что автобус столкнулся с легковым BMW. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

    Обстоятельства аварии уточняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close