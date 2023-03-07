В Армении разбился автобус с сотрудниками правительства. Пострадавших более 10

В Ереване попал в аварию служебный автобус, перевозящий сотрудников аппарата правительства Армении. Об этом 7 марта пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.



ДТП произошло рано утром на проспекте Монте Мелконяна. По данным СМИ, в результате пострадали 13 человек. Их госпитализировали с травмами разной степени.



Местные СМИ пишут, что автобус столкнулся с легковым BMW. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

