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    Нарния или Звездные войны? Посмотрите на заснеженный Петербург и скажите, что видите

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Днем Петербург уже принимает правила весны, но ночью еще живет по зимним законам. Вот и на этот раз после золотистого вечера в городе наступила сказочная ночь: дороги опять заметает, но снег падает тихо и мягко.

    Красоту на заснеженных дорогах 6 марта искал фотокорреспондент «Фонтанки». Прохожих в такое время немного: на пустынной Дворцовой изредка встречаются парочки и припозднившиеся гуляющие. Если смотреть на фонарные столбы, может показаться, что находишься в Нарнии, а если едешь в машине – что космический корабль из вселенной «Звездных войн» входит в гиперпространство.

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    Вечер понедельника в Петербурге тоже выдался приятным: «Фонтанка» показывала, как сливались в небе синий и золотой.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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