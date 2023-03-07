Нарния или Звездные войны? Посмотрите на заснеженный Петербург и скажите, что видите

Днем Петербург уже принимает правила весны, но ночью еще живет по зимним законам. Вот и на этот раз после золотистого вечера в городе наступила сказочная ночь: дороги опять заметает, но снег падает тихо и мягко.



Красоту на заснеженных дорогах 6 марта искал фотокорреспондент «Фонтанки». Прохожих в такое время немного: на пустынной Дворцовой изредка встречаются парочки и припозднившиеся гуляющие. Если смотреть на фонарные столбы, может показаться, что находишься в Нарнии, а если едешь в машине – что космический корабль из вселенной «Звездных войн» входит в гиперпространство.