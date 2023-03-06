Раскрыта тайна больницы, в которой никто из врачей не заразился и не умер от коронавируса

Единственным медучреждением в Петербурге, в котором за все три года пандемии никто из врачей не только не погиб, но и не заболел коронавирусом, стал Педиатрический университет.



Как заявил 6 марта ректор вуза Дмитрий Иванов, секрет нулевой статистики прост: заражения и летальные случаи обычно происходили преимущественно из-за несоблюдения правил снятия средств индивидуальной защиты после дежурств. Сотрудники торопились домой и не проводили дезинфекцию, в итоге заражались.

В Педиатрическом университете, по его словам, подошли к процедуре иначе: были организованы посты наблюдения за процессом снятия СИЗов, медикам просто не давали снимать одежду раньше срока, кроме того, были созданы дезинфекционные блоки и места проживания врачей, сестёр на территории университета, чтобы они не заражались в городе.