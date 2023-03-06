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    Раскрыта тайна больницы, в которой никто из врачей не заразился и не умер от коронавируса

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    Единственным медучреждением в Петербурге, в котором за все три года пандемии никто из врачей не только не погиб, но и не заболел коронавирусом, стал Педиатрический университет.

    Как заявил 6 марта ректор вуза Дмитрий Иванов, секрет нулевой статистики прост: заражения и летальные случаи обычно происходили преимущественно из-за несоблюдения правил снятия средств индивидуальной защиты после дежурств. Сотрудники торопились домой и не проводили дезинфекцию, в итоге заражались.

    В Педиатрическом университете, по его словам, подошли к процедуре иначе: были организованы посты наблюдения за процессом снятия СИЗов, медикам просто не давали снимать одежду раньше срока, кроме того, были созданы дезинфекционные блоки и места проживания врачей, сестёр на территории университета, чтобы они не заражались в городе.

    Он добавил, что «нулевую» статистику в университете проверяли специалисты трудовой инспекции, надзорных органов в сфере здравоохранения, и всё подтвердилось.

    Во время коронавируса в Педиатрическом университете было одно из самых сложных отделений на северо-западе, где лечили детей с сочетанием ковида и онкологии, гематологии, с эндокринными и другими заболеваниями.

    Ранее в Смольном заявили, что на работе заразились и умерли больше 80 врачей. Но умерших при других обстоятельствах — значительно больше.

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