В Турции для исполнительницы теракта в Стамбуле запросили три тысячи лет тюрьмы

Генеральная прокуратура Турции попросила приговорить Ахлам аль-Башир, совершившую теракт на улице Истикляль в Стамбуле, к трём тысячам лет тюрьмы. Об этом 6 марта сообщает турецкое информагентство Anadolu. Первое судебное слушание по этому делу с пройдёт с 9 по 11 мая.



В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой, отмечается, что гражданка Сирии Ахлам аль-Башир нелегально попала на территорию Турции. 13 ноября 2022 года она привела в действие взрывное устройство, в результате чего погибли шесть человек, более 80 человек были ранены.