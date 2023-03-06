В Турции для исполнительницы теракта в Стамбуле запросили три тысячи лет тюрьмы

Генеральная прокуратура Турции попросила приговорить Ахлам аль-Башир, совершившую теракт на улице Истикляль в Стамбуле, к трём тысячам лет тюрьмы. Об этом 6 марта сообщает турецкое информагентство Anadolu. Первое судебное слушание по этому делу с пройдёт с 9 по 11 мая.
В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой, отмечается, что гражданка Сирии Ахлам аль-Башир нелегально попала на территорию Турции. 13 ноября 2022 года она привела в действие взрывное устройство, в результате чего погибли шесть человек, более 80 человек были ранены.
После теракта глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что за преступлением могли стоять запрещённые в Турции организации - «Рабочая партия Курдистана» и «Партия демократического единства».
«Фонтанка» писала, что после того, как США выразили соболезнования в связи со случившимся, Турция отказалась их принимать. Шаг Вашингтона раскритиковал министр внутренних дел. «Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия», — сказал он.