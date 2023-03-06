    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    746мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.46eur80.05

    В Петербурге судили владельца пса по кличке Грей, который вцепился в голову мальчику

    2400
    3 комментария

    Суд в Пушкине разбирался в обстоятельствах нападения сторожевой собаки на младшеклассника. Об этом 6 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    В июле 2021 года в СНТ «Альвары» метис по кличке Грей вцепился в голову 7-летнему мальчику. По словам владельца животного, ребёнок заявился на частную территорию и дразнил животное. К тому же питомец постоянно находится на цепи, и агрессии за пределами частной территории быть не могло.

    Мама школьника просила 150 тыс. руб. за вред здоровью сыну и дополнительно возместить понесённые расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

    «Комиссией факт нарушения требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных, не установлен, факт нападения собаки по неосторожности установлен. <...> Доказательств приобретения лекарственных средств в связи с назначенным лечением истцом не представлено, доказательств получения платных медицинских услуг также нет», — говорится в сообщении.

    Суд обратил внимание на показания свидетеля. По словам женщины, в тот день пострадавший подошёл к собаке вместе с её сыном и начал гладить пса против шерсти. Несмотря на замечания, он продолжил трогать животное, и Грей ответил на это укусом.

    «Ответчик не представил доказательств отсутствия вины в причинении вреда пострадавшему в результате укуса собаки, содержавшейся на не огороженной забором территории вышеуказанного земельного участка, куда имели свободный доступ дети», — добавили в пресс-службе.

    В итоге с владельца пса в пользу мамы мальчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб. Удовлетворять исковые требования в остальной части суд отказался.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close