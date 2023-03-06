В Петербурге судили владельца пса по кличке Грей, который вцепился в голову мальчику

Суд в Пушкине разбирался в обстоятельствах нападения сторожевой собаки на младшеклассника. Об этом 6 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В июле 2021 года в СНТ «Альвары» метис по кличке Грей вцепился в голову 7-летнему мальчику. По словам владельца животного, ребёнок заявился на частную территорию и дразнил животное. К тому же питомец постоянно находится на цепи, и агрессии за пределами частной территории быть не могло.
Мама школьника просила 150 тыс. руб. за вред здоровью сыну и дополнительно возместить понесённые расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.
«Комиссией факт нарушения требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных, не установлен, факт нападения собаки по неосторожности установлен. <...> Доказательств приобретения лекарственных средств в связи с назначенным лечением истцом не представлено, доказательств получения платных медицинских услуг также нет», — говорится в сообщении.
Суд обратил внимание на показания свидетеля. По словам женщины, в тот день пострадавший подошёл к собаке вместе с её сыном и начал гладить пса против шерсти. Несмотря на замечания, он продолжил трогать животное, и Грей ответил на это укусом.
«Ответчик не представил доказательств отсутствия вины в причинении вреда пострадавшему в результате укуса собаки, содержавшейся на не огороженной забором территории вышеуказанного земельного участка, куда имели свободный доступ дети», — добавили в пресс-службе.
В итоге с владельца пса в пользу мамы мальчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб. Удовлетворять исковые требования в остальной части суд отказался.