В Петербурге судили владельца пса по кличке Грей, который вцепился в голову мальчику

Суд в Пушкине разбирался в обстоятельствах нападения сторожевой собаки на младшеклассника. Об этом 6 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В июле 2021 года в СНТ «Альвары» метис по кличке Грей вцепился в голову 7-летнему мальчику. По словам владельца животного, ребёнок заявился на частную территорию и дразнил животное. К тому же питомец постоянно находится на цепи, и агрессии за пределами частной территории быть не могло.

Мама школьника просила 150 тыс. руб. за вред здоровью сыну и дополнительно возместить понесённые расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.