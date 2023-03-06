Уже скоро. Рассказываем, когда начнут разводить петербургские мосты

«Мостотрест» начинает готовить петербургские переправы к новому сезону навигации. Специалисты выполнят около 60 тренировочных разводок мостов. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба учреждения.



Первым разведут мост Александра Невского — в ночь на 10 марта с 02:20 до 05:10. До 10 апреля, когда откроется навигация, мосты через Неву и Малую Неву будут разводить почти каждую ночь. График технологических разводок «Мостотрест» будет публиковать еженедельно.



Отмечается также, что в связи с работами на разводном механизме Биржевого моста движение по нему будут закрывать с 6 на 7, с 7 на 8, с 9 на 10 и с 10 на 11 марта с 01:00 до 05:45. Напомним, что эту переправу в тестовом режиме уже разводили в конце февраля — в рамках очередного этапа капитального ремонта подрядчик проверял гидравлический привод. Планируется, что Биржевой мост, который ремонтируют с октября 2021 года, будет полностью готов ко Дню города.

