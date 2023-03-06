    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    746мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.05

    Уже скоро. Рассказываем, когда начнут разводить петербургские мосты

    1331
    обсудить

    «Мостотрест» начинает готовить петербургские переправы к новому сезону навигации. Специалисты выполнят около 60 тренировочных разводок мостов. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба учреждения.

    Первым разведут мост Александра Невского — в ночь на 10 марта с 02:20 до 05:10. До 10 апреля, когда откроется навигация, мосты через Неву и Малую Неву будут разводить почти каждую ночь. График технологических разводок «Мостотрест» будет публиковать еженедельно.

    Отмечается также, что в связи с работами на разводном механизме Биржевого моста движение по нему будут закрывать с 6 на 7, с 7 на 8, с 9 на 10 и с 10 на 11 марта с 01:00 до 05:45. Напомним, что эту переправу в тестовом режиме уже разводили в конце февраля — в рамках очередного этапа капитального ремонта подрядчик проверял гидравлический привод. Планируется, что Биржевой мост, который ремонтируют с октября 2021 года, будет полностью готов ко Дню города.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close