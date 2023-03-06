«Ъ»: В России планируют массовую закупку иностранных судов на 150 млрд рублей

Программа госсубсидий на закупки флота для внешнеторговых операций в ближайшие 11 лет может распространиться на 85 судов. Банки выделят на эти цели более 150 млрд рублей, из которых правительство субсидирует около 70 млрд, причем 24 млрд — в ближайшие два года, сообщает «Коммерсантъ» 6 марта.



Большей частью закупленных судов станут балкеры (специализированные корабли для перевозки грузов насыпью) — 62 штуки. В их числе 12 кораблей типа Capesize — крупнейшие сухогрузные суда длиной 290 м, а также семь-девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Нефтяных танкеров, по данным источников издания, либо будет 15 единиц классом не выше Aframax, либо не будет вообще. По мнению экспертов, потребность в кораблях для перевозки нефти уже закрыта «теневым флотом».

