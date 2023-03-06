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    «Ъ»: В России планируют массовую закупку иностранных судов на 150 млрд рублей

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    Программа госсубсидий на закупки флота для внешнеторговых операций в ближайшие 11 лет может распространиться на 85 судов. Банки выделят на эти цели более 150 млрд рублей, из которых правительство субсидирует около 70 млрд, причем 24 млрд — в ближайшие два года, сообщает «Коммерсантъ» 6 марта.

    Большей частью закупленных судов станут балкеры (специализированные корабли для перевозки грузов насыпью) — 62 штуки. В их числе 12 кораблей типа Capesize — крупнейшие сухогрузные суда длиной 290 м, а также семь-девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Нефтяных танкеров, по данным источников издания, либо будет 15 единиц классом не выше Aframax, либо не будет вообще. По мнению экспертов, потребность в кораблях для перевозки нефти уже закрыта «теневым флотом».

    Так, в октябре Bloomberg писал о том, что для перевозки российской нефти создается теневой танкерный флот на фоне введения эмбарго. По подсчетам аналитической компании Braemer, Россия закупила 240 больших и малых судов, которые еще год назад занимались экспортом иранской и венесуэльской нефти.

    При этом в балкерах потребность есть, в том числе у угольных компаний для комплексного выстраивания логистики. В особенности — в случае экспорта груза по сверхдлинным маршрутам с северо-запада в Азию, отметил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

    Программу поддержки закупки судов правительство разрабатывало с прошлого года. Речь о субсидировании ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать приобретение кораблей для обслуживания российских экспортно-импортных потоков.

    Ранее льготные кредиты по ставке 4% предоставлялись с условием того, что стоимость грузооборота по экспорту-импорту для купленного судна составляет не менее 100% размера субсидии. Сейчас для получения льгот не менее половины перевезенных грузов в отчетный период должны приходиться на международную торговлю, отметил источник «Ъ».

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