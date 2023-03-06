Ревнивого самца лисицы заметили в снегах Ленобласти. По пути к «невесте» он учуял противника и разозлился

Одной лишь злости рыжему оказалось недостаточно, чтобы перегрызть отросток, и он решил поступить более хитро — сэкономить силы, чтобы опередить конкурента и догнать «невесту».

Охваченного ревностью самца лисицы заметил среди снегов Ленинградской области биолог Павел Глазков. По пути к самке хвостатый вцепился зубами в ветку, на которой учуял пахучую метку соперника. Видеозапись, на которой показан целеустремлённый «жених», появилась в группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

«Гон у лисиц стартует в середине февраля, а заканчивается в начале апреля. В это время самцы, а их называют лисовинами, активно ищут себе невест. Самки тоже не остаются в стороне: для привлечения к себе внимания они делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат», — рассказал Глазков.



У животных почти как у людей. Главная задача лисицы — найти себе достойного партнёра, который будет помогать ей выращивать потомство, уточнил биолог. Лисовины — преданные семьянины, которые на весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой, а после спаривания остаются с ней в ожидании родов. «Отцы» принимают участие в уходе за лисятами до тех пор, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни.