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    Ревнивого самца лисицы заметили в снегах Ленобласти. По пути к «невесте» он учуял противника и разозлился

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    4 комментария

    Охваченного ревностью самца лисицы заметил среди снегов Ленинградской области биолог Павел Глазков. По пути к самке хвостатый вцепился зубами в ветку, на которой учуял пахучую метку соперника. Видеозапись, на которой показан целеустремлённый «жених», появилась в группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

    Одной лишь злости рыжему оказалось недостаточно, чтобы перегрызть отросток, и он решил поступить более хитро — сэкономить силы, чтобы опередить конкурента и догнать «невесту».

    «Каждой твари по паре»

    «Гон у лисиц стартует в середине февраля, а заканчивается в начале апреля. В это время самцы, а их называют лисовинами, активно ищут себе невест. Самки тоже не остаются в стороне: для привлечения к себе внимания они делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат», — рассказал Глазков.

    У животных почти как у людей. Главная задача лисицы — найти себе достойного партнёра, который будет помогать ей выращивать потомство, уточнил биолог. Лисовины — преданные семьянины, которые на весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой, а после спаривания остаются с ней в ожидании родов. «Отцы» принимают участие в уходе за лисятами до тех пор, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни.

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    Ленинградская областьПавел ГлазковЖивотныеЛисы
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    Комментарии 4

    28024381106 Мар 2023 в 12:37
    Красавец!
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