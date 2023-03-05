В Петербурге гимназистка ушла из дома, оставив предсмертную записку

В Петербурге искали 12-летнюю ученицу гимназии на юго-западе города, которая ушла из дома, эпистолярно попрощавшись с семьёй и жизнью. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.



Сотрудникам отдела полиции удалось отыскать шестиклассницу на Рижском проспекте у здания Российского гидрометеорологического университета, с которым соседствует храм, накануне в седьмом часу вечера.



Чуть больше чем за четыре часа до этого она вышла из дома в Кировском районе города так, будто возвращаться больше не собиралась. В квартире была найдена предсмертная записка.

