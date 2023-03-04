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    В Петроградском районе на тротуаре нашли тело восьмиклассницы, в квартире — предсмертную записку

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    Ученица восьмого класса погибла в Петроградском районе Петербурга. Тело на тротуаре нашли прохожие. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.

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    Накануне вечером следственно-оперативная группа работала у одного из домов на Большом проспекте. Следователи и криминалисты склонились над телом девочки-подростка в розовых леггинсах. Погибшей оказалась ученица 8-го класса, вместе с отцом и матерью она жила в квартире на 6-м этаже.

    По предварительным данным, девочка суицидальных мыслей не высказывала, однако в ее комнате была найдена предсмертная записка.

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