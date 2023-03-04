В Петроградском районе на тротуаре нашли тело восьмиклассницы, в квартире — предсмертную записку

Ученица восьмого класса погибла в Петроградском районе Петербурга. Тело на тротуаре нашли прохожие. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.
Накануне вечером следственно-оперативная группа работала у одного из домов на Большом проспекте. Следователи и криминалисты склонились над телом девочки-подростка в розовых леггинсах. Погибшей оказалась ученица 8-го класса, вместе с отцом и матерью она жила в квартире на 6-м этаже.
По предварительным данным, девочка суицидальных мыслей не высказывала, однако в ее комнате была найдена предсмертная записка.