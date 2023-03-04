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    Грузинскую собаку наградили после работы в Турции

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    МВД Грузии наградило собаку, которая участвовала в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Собака-спасатель Тинто из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД получила жетон «За спасение жизни». Она помогла найти человека под завалами после землетрясения.

    Грузия направила спасателей в Турцию 6 февраля. В миссии сначала участвовали 60 грузинских спасателей, позже к ним присоединились еще 40 человек. Они извлекли из-под завалов трёх живых человек и около 80 погибших.

    6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Погибли более 45 тысяч человек. С 6 февраля по 4 марта в стране зафиксировали около 13 тысяч землетрясений, пишет TRT Haber. Сегодня, 4 марта, было два сильных толчка: в 3:20 в районе Аданы магнитудой 4,1, а также в 8:27 в Адыямане магнитудой 4,4.

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