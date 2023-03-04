Грузинскую собаку наградили после работы в Турции

МВД Грузии наградило собаку, которая участвовала в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Собака-спасатель Тинто из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД получила жетон «За спасение жизни». Она помогла найти человека под завалами после землетрясения.



Грузия направила спасателей в Турцию 6 февраля. В миссии сначала участвовали 60 грузинских спасателей, позже к ним присоединились еще 40 человек. Они извлекли из-под завалов трёх живых человек и около 80 погибших.

