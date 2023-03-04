Петербуржцам расскажут про подделки в антропологии и археологии

Чем древнее и необычнее объект — тем ценнее. С появлением методов, которые позволяют выявить подделку, совершенствуется и искусство обмана. Об этом 12 марта в филиале Маяковки «Охта-8» расскажет Александр Соколов, глава оргкомитета форума «Ученые против мифов». Бесплатно. 18+
Японец Синъити Фудзимура (сейчас ему чуть за 70) с детства интересовался археологией, но в справочниках его характеризуют так: «археолог, фальсификатор». Артефакты, обнаруженные Фудзимурой, упоминались в учебниках, а то, что ему удавалось так часто находить какую-нибудь древность, считалось везением. Древность находок можно определять и по возрасту слоя, в котором они залегают — и артефакты, найденные командой Фудзимуры в 2000-м году, «тянули» на 570 тысяч лет. А спустя пару недель в японской газете вышла статья с фото: накануне сделанного «открытия» археолог закапывает артефакты. Он сознался, извинился. Оказалось, закапывал вполне себе древности — просто, помещая их в более древний слой, добавлял им возраста. Позже в причастности к подобным подлогам обвинили и одного японского профессора. Тот покончил с собой, а в предсмертной записке настаивал на своей невиновности.
Пожалуй, за каждой археологической или антропологической подделкой скрывается история если не такая драматичная, то, как минимум, интересная. Таких историй немало у Александра Соколова, написавшего, в числе прочего, книги «Учёные скрывают? Мифы XXI века», «Мифы об эволюции человека». Слушаем лекцию «Подделки в антропологии и археологии» 12 марта в «Охте-8» (Большеохтинский пр., 8, Лекторий). Подробности и регистрация на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 18.00.
Александра Шеромова