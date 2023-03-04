Петербуржцам расскажут про подделки в антропологии и археологии

Японец Синъити Фудзимура (сейчас ему чуть за 70) с детства интересовался археологией, но в справочниках его характеризуют так: «археолог, фальсификатор». Артефакты, обнаруженные Фудзимурой, упоминались в учебниках, а то, что ему удавалось так часто находить какую-нибудь древность, считалось везением. Древность находок можно определять и по возрасту слоя, в котором они залегают — и артефакты, найденные командой Фудзимуры в 2000-м году, «тянули» на 570 тысяч лет. А спустя пару недель в японской газете вышла статья с фото: накануне сделанного «открытия» археолог закапывает артефакты. Он сознался, извинился. Оказалось, закапывал вполне себе древности — просто, помещая их в более древний слой, добавлял им возраста. Позже в причастности к подобным подлогам обвинили и одного японского профессора. Тот покончил с собой, а в предсмертной записке настаивал на своей невиновности.

