Москвичку судят за госизмену из-за перевода денег ВСУ: новости СВО за 4 марта

Накануне Путин расширил права военкоматов Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 марта.



Внешняя политика Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Владимир Зеленский на встрече с ней заявил, что Киев уже скоро хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и призвал усилить санкционное давление на Россию. — Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, чей дом — Евросоюз, — написала Метсола в Twitter. Тем временем Джо Байден и Олаф Шольц провели двухчасовой разговор. Белый дом сообщил, что главы США и Германии обсудили оказание «гуманитарной, экономической и политической поддержки» Украине.

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о постройке на Украине завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. Об этом глава компании Армин Паппергер сообщил Rheinische Post. Внутренняя политика Жительницу Москвы задержали на границе России и арестовали за госизмену. Как рассказали ТАСС в ФСБ, она заключается в финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Суд отправил ее под стражу на два месяца. Еще одну новость журналистам сообщила ФСБ Алтайского края. Россиянку из Барнаула обвиняют в тайном сотрудничестве с некой украинской организацией. Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Шойгу в зоне боевых действий Министр обороны проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Он побывал на южнодонецком направлении СВО. Там Сергею Шойгу представили доклад о текущей обстановке; также министр вручил военным ряд наград.

Видео о поездке министра ТАСС / T.me

Спорт Международная федерация гимнастики продлила санкции в отношении России. Спортсменам из России и Белоруссии запрещено выступать на соревнованиях под эгидой Федерации. Много обсуждений вызвало заявление украинского теннисиста Олега Приходько. Он выступил против отстранения от соревнования российских спортсменов. — Я играл в паре с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл в паре именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности, — сказал Приходько порталу «Большой теннис Украины».