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    Спецоперация на Украине

    Москвичку судят за госизмену из-за перевода денег ВСУ: новости СВО за 4 марта

    Что произошло за последние сутки

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    Накануне Путин расширил права военкоматов
    Накануне Путин расширил права военкоматовФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 марта.

    Внешняя политика

    Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Владимир Зеленский на встрече с ней заявил, что Киев уже скоро хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и призвал усилить санкционное давление на Россию.

    — Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, чей дом — Евросоюз, — написала Метсола в Twitter.

    Тем временем Джо Байден и Олаф Шольц провели двухчасовой разговор. Белый дом сообщил, что главы США и Германии обсудили оказание «гуманитарной, экономической и политической поддержки» Украине.

    Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры о постройке на Украине завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. Об этом глава компании Армин Паппергер сообщил Rheinische Post.

    Внутренняя политика

    Жительницу Москвы задержали на границе России и арестовали за госизмену. Как рассказали ТАСС в ФСБ, она заключается в финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Суд отправил ее под стражу на два месяца.

    Еще одну новость журналистам сообщила ФСБ Алтайского края. Россиянку из Барнаула обвиняют в тайном сотрудничестве с некой украинской организацией. Сейчас она находится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

    Шойгу в зоне боевых действий

    Министр обороны проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Он побывал на южнодонецком направлении СВО. Там Сергею Шойгу представили доклад о текущей обстановке; также министр вручил военным ряд наград.

    Видео о поездке министра

    ТАСС / T.me

    Спорт

    Международная федерация гимнастики продлила санкции в отношении России. Спортсменам из России и Белоруссии запрещено выступать на соревнованиях под эгидой Федерации.

    Много обсуждений вызвало заявление украинского теннисиста Олега Приходько. Он выступил против отстранения от соревнования российских спортсменов.

    — Я играл в паре с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл в паре именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности, — сказал Приходько порталу «Большой теннис Украины».

    Накануне Путин расширил права военкоматов
    Накануне Путин расширил права военкоматовФото: Роман Данилкин / 63.RU

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