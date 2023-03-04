В центре Петербурга при странных обстоятельствах умер человек. Перед смертью его замотали скотчем

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 25-летнего гражданина Белоруссии. Молодой человек скончался в офисе рекламного агентства после пьяного «перформанса». Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.



Накануне днем в дежурную часть главка поступило сообщение о том, что в помещении рекламного агентства в центре города происходит драка. Приехавший наряд спецполка обнаружил на месте труп гражданина Белоруссии, который проживал в Москве и даже состоял там на учете в психдиспансере.