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    Глава Европарламента Роберта Метсола заявила о приезде в Киев

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    Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что прибыла с визитом в Киев. Она разместила своё фото на фоне ночного города, сопроводив его подписью: «Хорошо вернуться на Украину».

    «Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — написала Метсола в соцсетях в ночь на 4 марта.

    Отметим, что визит главы Европарламента в Киев ранее не анонсировался — европейские политики традиционно не объявляют заранее о своих поездках на Украину из соображений безопасности.

    Напомним, что в конце февраля в Киев также внезапно приехал президент США Джо Байден. Американские СМИ сообщали, что он прибыл в украинскую столицу на поезде.

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    КиевУкраинаЕвросоюзЕвропарламент
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