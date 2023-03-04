Глава Европарламента Роберта Метсола заявила о приезде в Киев

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что прибыла с визитом в Киев. Она разместила своё фото на фоне ночного города, сопроводив его подписью: «Хорошо вернуться на Украину».

«Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз», — написала Метсола в соцсетях в ночь на 4 марта.

Отметим, что визит главы Европарламента в Киев ранее не анонсировался — европейские политики традиционно не объявляют заранее о своих поездках на Украину из соображений безопасности.



Напомним, что в конце февраля в Киев также внезапно приехал президент США Джо Байден. Американские СМИ сообщали, что он прибыл в украинскую столицу на поезде.

