«Оба рыдают и бесконечно счастливы». Как смотрели на приезд Байдена в Киев из России

Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





Вы не ждали, а оно случилось: 20 февраля в Киев внезапно приехал президент США. Американские СМИ отмечают, что он прибыл утром на поезде. Джо Байдену уже доводилось бывать в украинской столице и даже выступать в Верховной Раде в ранге вице-президента в 2015 году. Однако нынешний визит заслуживает куда большего внимания, ведь он происходит накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и на фоне годовщины начала российской военной операции на Украине.



Американский лидер успел провести встречу с президентом Владимиром Зеленским (который, к слову, сам не так давно был в Вашингтоне и виделся с Байденом), дать пресс-конференцию, пригрозить Москве новыми санкциями, пообещать Украине военную и материальную помощь на сотни миллионов долларов и даже послушать сирену воздушной тревоги, оказавшейся ложной. И все это буквально за несколько часов.

Новость о приезде Байдена в Киев не оставила равнодушными экспертов, политиков и чиновников. «Фонтанка» собрала главное, что успели наговорить в России за эти часы.



Одной из первых высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кто же из них православный?» – отреагировала она на фото Байдена и Зеленского на выходе из Михайловского собора.



Лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем телеграм-канале был более многословен. Он назвал визит Байдена «постановочным» и добавил, что подобные «устрашающие» поездки «никакого воздействия на Россию не имеют». «Очевидно ведь, что цель этой поездки – сигнал российскому руководству. Решили «перебить повестку» на фоне Послания нашего Президента Федеральному Собранию. Для этого Байден опять наобещал финансовых и военных «знаков поддержки». Ну что тут сказать. Деньги разворуют сами представители киевской хунты, а поставленное вооружение уничтожат уже наши солдаты», – заявил Миронов.



Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал визит Байдена в Киев провокацией. «Мне кажется, они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение», – сказал он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что приезд Байдена «ещё более усугубит европейскую внешнеполитическую повестку», а цель американского президента заключается в продолжении «затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине», дабы ослабить Россию. Однако она считает, что президенту США «не удалось осуществить перехват мировой информационной повестки, в преддверии ожидаемого всем мировым сообществом послания» Путина Федеральному собранию.

Российские политологи, опрошенные РИА Новости, по-разному видят цели приезда Байдена в Киев. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева предположила, что американский президент таким образом хочет повлиять на свой рейтинг в США и продемонстрировать избирателям, что деньги не выделяются Украине бесконтрольно: «Могут быть разговоры о борьбе с коррупцией или подобные вещи, которые показали бы, что администрация Байдена контролирует процесс».

Руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк видит в этом символический жест и демонстрацию того, что Вашингтон готов и дальше поддерживать Украину. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что нужно отдать должное президенту великой державы, приехавшему «в страну, которая сегодня не представляет из себя субъект международного права». Эксперт считает этот визит подтверждением, что коллективный Запад является стороной конфликта на Украине. «Фактически коллективный Запад стал стороной конфликта, и мы должны на это отреагировать», – отмечает Гусев.



Провластные российские телеграм-каналы, не изменяя себе, попытались высмеять визит Байдена.

На российском ТВ краткосрочный визит Байдена, естественно, тоже заметили. Особое внимание в политических программах – совместным фотографиям и уже вечному риторическому вопросу: «Может бахнем?»

«Оба рыдают и бесконечно счастливы видеть друг друга», – иронично прокомментировала фотографию обнимающихся Байдена и Зеленского телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» (снимок можно увидеть в самом начале заметки).

«Это мы дали гарантии. Можно было бы угрохать Байдена, но кто придет ему на смену? [Вице-президент Камала] Харрис? У нее своего мнения нет, а у Байдена есть», – сказал профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский в той же передаче.

«Байден приехал, потому что получил гарантии от России, что он не будет накрыт в этот момент. Они там эту фальшивую сирену включили. Все знают, что Россия сказала, что не бьет по Киеву во время визита туда каких-то государственных деятелей. Потому что мы – те, кто держит свое слово и является стороной добра и цивилизации», – говорит политолог Сергей Марков.



Последние, кстати, в чем-то и правы. Associated Press со ссылкой на Белый дом пишет, что незадолго до визита Байдена у американцев была «коммуникация с русскими», чтобы «избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами».



Спустя час после отъезда Байдена из Украины свое слово сказал и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Экс-президент подтвердил, что американский лидер приехал в Киев, предварительно получив «гарантии сохранности». Медведев напомнил, что Запад исправно поставляет Киеву оружие и деньги, а из Украины тем временем уехало «от 15 до 20 млн человек».

«Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению. Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», – заключил Медведев.



А президент США как приехал, так и уехал. Около 15 часов по московскому времени CNN сообщил, что Джо Байден уже покинул украинскую столицу. Теперь ждем ответного хода Москвы и завтрашнего выступления Владимира Путина.

