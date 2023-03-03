    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-з

    747мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.46eur80.05

    В Кировском районе Петербурга устранили дефект трубы, из-за которого местные жаловались на пар

    1223
    2 комментария

    Дефект трубы на проспекте Народного Ополчения, который доставил дискомфорт жителям четырёх домов, устранили. Об этом вечером 3 марта сообщает пресс-служба петербургской «Теплосети».

    Речь идёт о нарушении у дома 119. Специалисты заменили более двух метров ненадёжного участка трубопровода.

    «Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка, система ГВС переведена в штатный режим работы», — рассказали в пресс-службе. В «Теплосети» просят обращаться в управляющую компанию, в случае если горячей воды всё еще нет.

    «Фонтанка» писала, что ранним утром 3 марта на улице Зины Портновой завершили ремонт теплосети, и около 200 домов, попавших в зону работ, снова отапливаются как обычно. Тем не менее некоторые местные жители заметили на улице пар. Позже стало ясно, что его источник — дефект на Народного Ополчения, 119.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПроисшествиеЖКХЛопнула трубаТеплосеть Санкт-Петербурга
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close