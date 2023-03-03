В Кировском районе Петербурга устранили дефект трубы, из-за которого местные жаловались на пар

Дефект трубы на проспекте Народного Ополчения, который доставил дискомфорт жителям четырёх домов, устранили. Об этом вечером 3 марта сообщает пресс-служба петербургской «Теплосети».
Речь идёт о нарушении у дома 119. Специалисты заменили более двух метров ненадёжного участка трубопровода.
«Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка, система ГВС переведена в штатный режим работы», — рассказали в пресс-службе. В «Теплосети» просят обращаться в управляющую компанию, в случае если горячей воды всё еще нет.
«Фонтанка» писала, что ранним утром 3 марта на улице Зины Портновой завершили ремонт теплосети, и около 200 домов, попавших в зону работ, снова отапливаются как обычно. Тем не менее некоторые местные жители заметили на улице пар. Позже стало ясно, что его источник — дефект на Народного Ополчения, 119.