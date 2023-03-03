В Кировском районе 200 домов дождались тепла, но пар с улицы не пропал. Оказалось, дело в другом дефекте

Ранним утром 3 марта на улице Зины Портновой завершили ремонт теплосети. Около 200 домов, попавших в зону работ, снова отапливаются как обычно, но местные жители всё ещё видят на улице пар.



У дома 34 заменили более пяти метров трубопровода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В штатный режим работы систему теплоснабжения перевели в 4:40 утра, но, по словам читательницы, в дом 111 по проспекту Народного Ополчения тепло вернулось несколько позже.



По ее словам, жители соседних домов обращают внимание, что на улице продолжает «парить». Дело в другом дефекте, пояснили в «Теплосети»: до 16:45 его будут устранять на Народного Ополчения, 119. До этого времени отопление и горячее водоснабжение будут осуществляться по резервной схеме, по данным «Фонтанки», в четырех домах.