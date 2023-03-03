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    Задержан бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин

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    Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина задержали по подозрению в получении взятки в размере более 6 млн рублей.

    По версии следствия, подношение он получал за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий, пишет 47news.

    Ранее в доме экс-чиновника прошли обыски.

    До этого давать показания в СК пришлось бывшему главе Дирекции комплексного развития территорий Даниилу Федичеву. Якобы он создал генподрядчика, который получил от региона миллиардные заказы, а потом был продан структурам, связанным с его семьей.

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