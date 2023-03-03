Устроившему резню в колпинской больнице прописали принудительное лечение

Обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек в больнице №33 в Петербурге меняет одно казённое учреждение на другое. Виктора Телицина с голосами в голове возвращают психиатрам.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 марта, постановлением Колпинского районного суда Телицин освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Камеру следственного изолятора он сменит на палату психиатрического стационара с интенсивным наблюдением.

В июле прошлого года 34-летний пациент поступил в больницу на Павловской улице с острым панкреатитом и, согласно материалам дела, утром 25-го числа отправился гулять с ножом по палатам. Не менее девяти ударов получили трое мужчин и женщина.