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    Устроившему резню в колпинской больнице прописали принудительное лечение

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    Обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек в больнице №33 в Петербурге меняет одно казённое учреждение на другое. Виктора Телицина с голосами в голове возвращают психиатрам.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 марта, постановлением Колпинского районного суда Телицин освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Камеру следственного изолятора он сменит на палату психиатрического стационара с интенсивным наблюдением.

    В июле прошлого года 34-летний пациент поступил в больницу на Павловской улице с острым панкреатитом и, согласно материалам дела, утром 25-го числа отправился гулять с ножом по палатам. Не менее девяти ударов получили трое мужчин и женщина.

    «Фонтанка» писала, что обвиняемый состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. В суде он говорил о голосах в голове и алкоголе — наркотики, как уверял, удалось оставить в прошлом.

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