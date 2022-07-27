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    Пара литров в день разбудили «голоса». Устроивший резню в колпинской больнице арестован

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    Обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек в больнице №33 в Петербурге меняет палату на камеру следственного изолятора. Возможным соседям придётся прислушиваться к голосам в его голове.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 27 июля Виктора Телицина доставили в Колпинский райсуд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Против ареста он не возражал, но намекнул, что соседство с ним может быть небезопасным.

    «Голоса в голове», — объяснил суду Телицин свой вояж по палатам больницы №33 в Колпино, в результате которого девять ударов ножом получили четверо пациентов.

    Свою вину в покушении на убийство он не отрицает. «Фонтанка» писала, что 34-летний Телицин состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Мужчина уверяет, что наркотики, за которые ему уже приходилось отбывать наказание, остались в прошлом, но от алкоголя он не отказывается.

    «Пара литров в день», — обозначил он свою норму на заседании. Суд определил его в следственный изолятор до 25 сентября.

    Виктор Телицин лежал в больнице на Павловской улице, утром 25 июля он напал с ножом на пациентов хирургического отделения. По версии следствия, от убийства его удержало активное сопротивление потерпевших и медиков. Перед судом мужчина успел побывать у психиатров.

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