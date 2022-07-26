Задержанный за резню в колпинской больнице по-прежнему пациент, но теперь у психиатров



Подозреваемый в покушении на убийство четырёх человек в больнице № 33 в Колпинском районе Петербурга сменил медучреждение и отделение. Из хирургии его перевели к психиатрам.

Пока следствие готовит ходатайство о мере пресечения для 34-летнего Виктора, им занимаются специалисты психиатрического отделения Александровской больницы. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля.



Мужчину задержали накануне в больнице на Павловской улице, куда он поступил с острым панкреатитом и, судя по всему, с ножом. С ним же отправился гулять по палатам. В результате пострадали четверо пациентов, у большинства раны головы, шеи, плеч. По предварительным данным, в операционную в тяжёлом состоянии перевели 43-летнего жителя Колпино, 20-летний юноша оказался в реанимации. Ещё двое (мужчина 33 лет и женщина 62 лет) остались в больнице в состоянии средней степени тяжести.



В Следственном комитете сообщили, что подозреваемый напал на соседей по медучреждению без видимого повода и нанёс не менее девяти ударов ножом.



Известно, что фигурант живёт в Металлострое и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело первым для него не стало. В его прошлом условный срок за кражу, статья о грабеже. В 2011 году мужчину приговорили к трем с половиной годам в колонии строгого режима: в период условно-досрочного освобождения он помог знакомой приобрести психотроп, опустошив закладку в туалете зала игровых автоматов в Колпино.

Судя по материалам судов, сам он употребления наркотиков также не чурался. В 2015 году Виктор снова оказался на скамье подсудимых, на этот раз с покушением на сбыт запрещённых веществ: таблетки и полкилограмма психотропа нашли в арендованном гараже, где он с приятелем чинил автомобили. Максимального срока мужчина избежал деятельным раскаянием, поспособствовав ликвидации двух нарколабораторий. Странности в поведении Виктора свидетели отмечали и тогда.

