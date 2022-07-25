Резня в колпинской больнице стала покушением на убийство. За плечами задержанного церковный шабаш

Уголовное дело возбуждено после нападения на пациентов больницы №33 в Колпинском районе Петербурга. Задержан Витёк, о безумном взгляде которого уже писали меньше двух лет назад.
Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, случившееся в больнице на Павловской улице 25 июля квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. По информации ведомства, 34-летний подозреваемый минувшей ночью не спал в хирургическом отделении, соседей он решил разбудить ножом «без видимого повода».
«Напал на четырех пациентов и нанёс им в совокупности не менее 9 ударов ножом в область туловища и головы», — рассказали в СК, добавив, что убийству помешало активное сопротивление потерпевших и очевидцев.
В Росгвардии сообщали, что агрессивного больного до приезда наряда вневедомственной охраны героически сдерживал медперсонал. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Петербурга.
По информации «Фонтанки», 34-летний Виктор поступил в больницу с острым панкреатитом. Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. О шаткости его душевного равновесия общественность узнала в ноябре 2020 года. Тогда измазанный зелёнкой мужчина с безумным взглядом ворвался в прихрамовую постройку в Тосненском районе Ленобласти и нырнул в купель. Пока родные и батюшка выманивали Витька из-за запертой двери, тот переворачивал Спасителя, срывал иконы и умолял отпустить грехи.