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    Резня в колпинской больнице стала покушением на убийство. За плечами задержанного церковный шабаш

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    4 комментария

    Уголовное дело возбуждено после нападения на пациентов больницы №33 в Колпинском районе Петербурга. Задержан Витёк, о безумном взгляде которого уже писали меньше двух лет назад.

    Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, случившееся в больнице на Павловской улице 25 июля квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. По информации ведомства, 34-летний подозреваемый минувшей ночью не спал в хирургическом отделении, соседей он решил разбудить ножом «без видимого повода».

    «Напал на четырех пациентов и нанёс им в совокупности не менее 9 ударов ножом в область туловища и головы», — рассказали в СК, добавив, что убийству помешало активное сопротивление потерпевших и очевидцев.

    В Росгвардии сообщали, что агрессивного больного до приезда наряда вневедомственной охраны героически сдерживал медперсонал. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Петербурга.

    По информации «Фонтанки», 34-летний Виктор поступил в больницу с острым панкреатитом. Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. О шаткости его душевного равновесия общественность узнала в ноябре 2020 года. Тогда измазанный зелёнкой мужчина с безумным взглядом ворвался в прихрамовую постройку в Тосненском районе Ленобласти и нырнул в купель. Пока родные и батюшка выманивали Витька из-за запертой двери, тот переворачивал Спасителя, срывал иконы и умолял отпустить грехи.

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    Комментарии 4

    alex_k25 Июл 2022 в 16:31
    безбожник
    +0-0
    Zet25 Июл 2022 в 15:56
    Лютый чОрт...
    +0-0
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