Резня в колпинской больнице стала покушением на убийство. За плечами задержанного церковный шабаш

Уголовное дело возбуждено после нападения на пациентов больницы №33 в Колпинском районе Петербурга. Задержан Витёк, о безумном взгляде которого уже писали меньше двух лет назад.



Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, случившееся в больнице на Павловской улице 25 июля квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. По информации ведомства, 34-летний подозреваемый минувшей ночью не спал в хирургическом отделении, соседей он решил разбудить ножом «без видимого повода».