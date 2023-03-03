«По сути — это угон». Петербурженка рассказала, как ее «Форд» без участия инспектора эвакуировали с Будапештской

Петербурженка заявила, что ее машину с нарушением нескольких правил эвакуировали от ресторана в доме 92 по Будапештской улице. По словам горожанки, оформление прошло без инспектора ГИБДД.

«По сути — это угон», — рассказала читательница 3 марта «Фонтанке». По ее словам, накануне она обедала в заведении и услышала сигнализацию своего «Форда». Выйдя на улицу, она обнаружила, что машину эвакуируют со стоянки, где находилось пять-шесть машин, а никаких знаков не было.

читатель «Фонтанки»

«[Водитель] мне говорит: инспектор на дороге, идите к нему вопросы задавайте. Отказывается мне документы [протокол] предоставлять. Я бегу на проезжую часть, смотрю — инспектора нет. Поворачиваю голову — а водитель залезает уже в кабину, я подбежала, он заблокировал двери, стучусь — не открывает. Я берусь за водительскую дверь, и он вместе со мной начинает движение, причем резко дал по газам, и у меня рука слетела с ручки. Я через газон побежала до проезжей части, встала перед машиной и смогла включить камеру», — рассказывает горожанка.



Она утверждает, что в ответ на просьбы отдать хотя бы ее личные документы водитель сам забрался в машину и отдал лежавшие там вещи, включая права. Наша собеседница пришла с претензиями в ГИБДД, где, по ее словам, ей показали фотографию протокола, не заполненного до конца. Там было указано, что документ оформили в 14:38 — через восемь минут после того момента, как хозяйка «Форда» снимала видео.

«Просто сам приехал, без инспектора снял видео, забрал мою машину, отказался мне дать документы, потому что их у него не было, и увез ее на штрафстоянку», — резюмирует петербурженка.

