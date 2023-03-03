Семь санкций под килем. «Северная верфь» поделится траулерами по мегаконтракту и сосредоточится на корветах

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Четыре траулера-процессора, которые «Северная верфь» строила для одного из крупнейших рыбопромышленных холдингов «Норебо» по программе «квота под киль», корабелы передадут на достройку самим заказчикам. Последние полагают, что смогут справиться своими силами, а у первых вполне достаточно работы и так.



Как выяснила «Фонтанка», срыв поставок импортного оборудования и коронавирус выбили кораблестроителей из графика: из десяти судов, предусмотренных по инвестпроекту, «Норебо» не получил еще ни одного.



Хочешь ловить рыбу — построй траулер

Госпрограмму «квота под киль» приняли еще в 2017 году: 20 % всех квот на вылов морепродуктов становятся «инвестиционными». Посыл прост: хочешь ловить рыбу по квоте — в течение пяти лет закажи себе новый траулер или построй рыбоперерабатывающее предприятие.

Участвует в инвестпрограмме и рыбопромышленный «Норебо»; о том, что «Северная верфь» построит для них десять траулеров-процессоров по проекту 170701, холдинг заявил в 2019 году. Шесть готовых судов длиной 81,6 метра, шириной 16 и водоизмещением 5500 тонн, с «повышенными мореходными качествами и увеличенной площадью рабочего пространства на борту», должны были выйти на работу в Северном бассейне, еще четыре — на Дальнем Востоке.



На реализацию проекта в 2019 году закладывали 38,4 млрд рублей инвестиций из собственных средств «Норебо» и заемных — Сбербанка. Расходы на приобретение импортного оборудования предполагались в иностранной валюте.

На сегодняшний день пять судов из шести, которые «Северная верфь» строила по проекту 170701 для Северного бассейна, находятся на воде, шестое в стадии подготовки к спуску на воду. Их доделает прежний подрядчик. Четыре судна для Дальнего Востока, которые возьмется самостоятельно достраивать «Норебо», требуют больших усилий: одно находится на стадии корпуса, по другому частично что-то сделано, еще два — это просто закладные секции.



«Если бы верфь строила по графику, мы бы уже получили практически все траулеры. Но пока нам по этому проекту не передано еще ни одного. Сложно сказать, смогли бы мы построить быстрее в сложившихся за последние годы условиях», — отметил «Фонтанке» замдиректора «УК Норебо» Сергей Сенников.



Идея о переносе строительства на мощности «Норебо» была озвучена еще в конце прошлого года на совещании с зампредседателя правительства — министром промышленности Мантуровым.

«И мы, и верфь, и ОСК подтвердили, что этот вариант обсуждается, сейчас он в процессе согласования. Принципиально вопрос решен. Пока идет обсуждение оформления перехода, как юридического, так и практического», — рассказал представитель «Норебо».



Потерянные авансы

Объективных причин, сорвавших «Северной верфи» исполнение контракта, несколько. Сначала рабочую силу косил коронавирус, не хватало людей. Усугубило проблему наложение на судостроительные заводы антироссийских санкций.

«Нужно понимать, что на всех верфях часть импортного оборудования была заказана, по ним были сделаны авансы, но поставщик отказывается и поставлять оборудование, и возвращать авансы. Поставщики оборудования отвечают, что для них это форс-мажор, мы не можем заплатить, нам запрещено. То есть не потому, что они не любят русских, они не могут этого сделать. Эти «невозвратные авансы» — часть финансирования, которая фактически была потеряна. Суммы там приличные», — отметил Сергей Сенников.



По словам представителя «Норебо», с такими проблемами столкнулись все кораблестроители без исключений.

Сапожник с сапогами

«Норебо», который до этого момента специализировался на промысле рыбы, к решению самостоятельно достраивать траулеры подошел подготовленным. 1 марта 2023 года холдинг официально стал 100-процентным владельцем ООО «Пелла СК» и ООО «Пелла-Стапель», в ноябре прошлого года реорганизованных в форме выделения из Ленинградского судостроительного завода «Пелла» (АО «Пелла»). По данным СПАРК-Интерфакс, в первый день весны сведения были внесены в ЕГРЮЛ. Права и обязанности на постройку траулеров перешли к «Пелла СК», подрядчиком на исполнение судостроительных контрактов стало ООО «Пелла-Стапель».



«Норебо» намерен не только достраивать свои собственные траулеры, но и развивать судостроение как отдельное направление.

«Сейчас в моменте реализуется 12 проектов по строительству судов по программе распределения инвестиционных квот: четыре ярусолова, два из которых уже заложены, и два среднетоннажных траулера в высокой степени готовности, более 90 % . Плюс еще строятся два краболова и четыре среднетоннажных траулера для другого заказчика из Мурманска», — поделился представитель «Норебо», уточнив, что шесть холдинг строит для себя.

Как отмечает Сергей Сенников, строить суда самостоятельно холдингу будет проще. Во-первых, в части финансового контроля. Во-вторых, импортному оборудованию придется искать замену у поставщиков российских и из дружественных стран или готовых к сотрудничеству импортеров. Как промысловикам, им легче ориентироваться в поиске подходящей альтернативы и при перепроектировании. Которое, к слову, больно ударит по карману.



«Пока сложно оценить, мы не готовы озвучить в процентах, но определенное увеличение цены есть. Где-то мы стараемся этого не делать. Чем больше можно сократить дополнительные расходы, тем лучше — мы же сами эти убытки будем компенсировать», — подчеркнул Сергей Сенников.

В «Норебо» рассчитывают, что успеют уложиться в сроки строительства, заложенные контрактом и законодательством. Максимальный срок сейчас продлен до семи лет, на строительство одного судна в среднем требуется до трех, они пока в эти рамки попадают. Говорить о фактических датах спуска на воду судов пока сложно, потому что они на начальных стадиях. «Будет непросто, но других вариантов у нас нет», — отметил представитель холдинга.

Больше пространства для маневра

Решение передать траулеры на достройку «Норебо» в «Северной верфи» считают оправданным в силу комплекса причин: сложности проектирования, проблем с поставками из-за границы судового и промыслового оборудования, а также появления у «Норебо» собственных судостроительных мощностей. Более того, будучи частной коммерческой структурой, «Норебо» обладает более свободным статусом для осуществления закупок, необходимых для завершения строительства.



«Мы с большим уважением относимся к нашему заказчику и заинтересованы в выполнении контракта полностью. Но понимаем, что не сможем обеспечить нужные «Норебо» сроки. Поэтому предложенный вариант достройки последних четырех траулеров серии их заводом считаем оптимальным решением. В этом решении есть определенные плюсы — разгрузка стапеля даст нам возможность сфокусироваться на строительстве гособоронзаказа, которому сейчас государство уделяет очень большое внимание. В ближайший месяц мы планируем передать флоту корвет «Меркурий», а во втором квартале — фрегат «Головко». График строительства и дальше будет очень напряженный», — ответили «Фонтанке» в пресс-службе «Северной верфи».

Сейчас «Северная верфь» и «Норебо» находятся в процессе обсуждения приемки-передачи выполненных работ по четырем траулерам для Дальнего Востока, а также рассматривают вариант завершения формирования корпуса траулера № 1707 на «Северной верфи».



Простаивать завод не будет: «Северная верфь» обеспечена рыболовными заказами до конца 2025 года. Сейчас завод строит шесть траулеров для «Норебо» и четыре ярусолова, три из них для РК «Вирма» и один для ООО «Глобус». Кроме того, значительную часть портфеля заказов предприятия составляют корабли для ВМФ России — шесть фрегатов и четыре корвета.

«У всех ярусоловов сформированы корпуса, три из четырех спущены на воду и находятся на заключительных этапах строительства. Скоро спустим на воду и четвертый ярусолов. На часть заказов завод успел получить крупногабаритное оборудование, хоть и не на все. Сейчас мы находимся в поиске отечественной альтернативы. Видимо, предстоит серьезное перепроектирование под характеристики того оборудования, которое нам предлагают. Безусловно, это скажется на сроках сдачи», — отмечают в «Северной верфи».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

