В ЦБ рассказали о случаях передачи коллекторам долгов мобилизованных

Центральный банк России получил 900 жалоб от мобилизованных и их родственников. 100 были признаны обоснованными. Об этом 2 марта рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает РБК.



В частности, поступали жалобы на ряд случаев передачи долгов коллекторам.

«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — заявил зампред ЦБ на встрече с банками (цитата по РБК).