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    В ЦБ рассказали о случаях передачи коллекторам долгов мобилизованных

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    Центральный банк России получил 900 жалоб от мобилизованных и их родственников. 100 были признаны обоснованными. Об этом 2 марта рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает РБК.

    В частности, поступали жалобы на ряд случаев передачи долгов коллекторам.

    «Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — заявил зампред ЦБ на встрече с банками (цитата по РБК).

    Подобные случаи Гузнов оценил как недопустимые. «Долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения», — отметил он.

    Закон о кредитных каникулах для мобилизованных Владимир Путин подписал в октябре 2022-го.

    Согласно документу, заемщик, участвующий в боевых действиях, или члены его семьи имеют право на приостановку платежей по кредитам. Кредитные каникулы могут оформить также мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса.

    В феврале Банк России сообщил о том, что к концу 2022 года участники боевых действий и члены их семей оформили кредитные каникулы в общей сложности на 63,6 миллиарда рублей.

    Минфин выпускал разъяснения о том, как должны работать кредитные каникулы. Подробнее об этом — здесь.

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    ЦБЦентральный банкКредитные каникулыМобилизация
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