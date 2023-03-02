В ЦБ рассказали о случаях передачи коллекторам долгов мобилизованных

Центральный банк России получил 900 жалоб от мобилизованных и их родственников. 100 были признаны обоснованными. Об этом 2 марта рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает РБК.
В частности, поступали жалобы на ряд случаев передачи долгов коллекторам.
«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — заявил зампред ЦБ на встрече с банками (цитата по РБК).
Подобные случаи Гузнов оценил как недопустимые. «Долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения», — отметил он.
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных Владимир Путин подписал в октябре 2022-го.
Согласно документу, заемщик, участвующий в боевых действиях, или члены его семьи имеют право на приостановку платежей по кредитам. Кредитные каникулы могут оформить также мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса.
В феврале Банк России сообщил о том, что к концу 2022 года участники боевых действий и члены их семей оформили кредитные каникулы в общей сложности на 63,6 миллиарда рублей.
Минфин выпускал разъяснения о том, как должны работать кредитные каникулы. Подробнее об этом — здесь.