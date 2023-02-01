Участники военной операции и их семьи оформили кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей

На конец 2022 года участникам спецоперации на Украине и членам их семей оформили кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Банка России.

Также российские банки предоставили кредитные каникулы на 395,5 млн рублей для компаний малого и среднего бизнеса, владельцев которых мобилизовали.

Право на кредитные каникулы имеют участники спецоперации и члены их семей. Требования о них может в банк отправить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Подтвердить право на кредитные каникулы можно документами из приказов командира военной части или военкомата.