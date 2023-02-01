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    Участники военной операции и их семьи оформили кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей

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    3 комментария

    На конец 2022 года участникам спецоперации на Украине и членам их семей оформили кредитные каникулы на 63,6 млрд рублей. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Банка России.

    Также российские банки предоставили кредитные каникулы на 395,5 млн рублей для компаний малого и среднего бизнеса, владельцев которых мобилизовали.

    Право на кредитные каникулы имеют участники спецоперации и члены их семей. Требования о них может в банк отправить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность. Подтвердить право на кредитные каникулы можно документами из приказов командира военной части или военкомата.

    О механизме работы кредитных каникул для мобилизованных россиян подробно писала «Фонтанка» тут.

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    Комментарии 3

    VKuser369880901 Фев 2023 в 18:39
    За чей счет банкет?
    +2−0
    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 18:27
    я выбираю жизнь.
    +3−0
    Польза санкций01 Фев 2023 в 18:26
    И где коммерческий банк теперь должен взять эти деньги? У Мишустина?
    +3−0
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