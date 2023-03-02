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    Водитель грузовика погиб, выйдя из машины на ЗСД

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    Тяжелое ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 2 марта. Оно в очередной раз наглядно показало, как опасно останавливаться на скоростных магистралях.

    Читатель «Фонтанки» днем 2 марта заметил на ЗСД в районе Канонерского острова, при движении из центра к набережной Екатерингофки, лежащее на дороге тело человека. «Такое впечатление, что водитель КАМАЗа машину ремонтировал и попал под колеса автомобиля», — поделился очевидец.

    В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что ДТП произошло около 11:40. Водитель грузовика остановился на магистрали, вышел из кабины на проезжую часть, и спустя 15–20 секунд его сбил другой автомобиль.

    В МСС напоминают, что в случае вынужденной остановки на ЗСД нужно постараться как можно быстрее оказаться за силовым ограждением, а не на полосах движения. Если к ограждению приходится идти, то делать это надо только лицом к потоку транспорта, чтобы была возможность оценить ситуацию и среагировать. Подробнее о правилах безопасности на скоростной магистрали мы рассказывали несколько дней назад в связи с похожим смертельным ДТП: в стоящий на ЗСД «Мерседес» врезался «Хёндэ». Тогда погибла пассажирка второй машины и еще два человека пострадали.

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