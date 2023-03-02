Водитель грузовика погиб, выйдя из машины на ЗСД

Тяжелое ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 2 марта. Оно в очередной раз наглядно показало, как опасно останавливаться на скоростных магистралях.



Читатель «Фонтанки» днем 2 марта заметил на ЗСД в районе Канонерского острова, при движении из центра к набережной Екатерингофки, лежащее на дороге тело человека. «Такое впечатление, что водитель КАМАЗа машину ремонтировал и попал под колеса автомобиля», — поделился очевидец.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что ДТП произошло около 11:40. Водитель грузовика остановился на магистрали, вышел из кабины на проезжую часть, и спустя 15–20 секунд его сбил другой автомобиль.