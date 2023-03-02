Как в футболе. Туристам-нарушителям в Таиланде будут давать жёлтые и красные карточки

Иммиграционная служба Пхукета запустила систему по отслеживанию нарушений со стороны иностранцев, которая напоминает футбольные правила. Об этом сообщает The Phuket News.

Так, за противоправное поведение в первый раз человек будет получать жёлтую карточку. Ему будут выносить официальное предупреждение, о поступке также уведомят посольство его государства. Турист сможет продолжить отдых, но в следующий раз его уже не пустят в страну.



Если же в рамках одной поездки гость будет признан виновным во втором нарушении, то получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.

