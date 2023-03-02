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    Как в футболе. Туристам-нарушителям в Таиланде будут давать жёлтые и красные карточки

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    Иммиграционная служба Пхукета запустила систему по отслеживанию нарушений со стороны иностранцев, которая напоминает футбольные правила. Об этом сообщает The Phuket News.

    Так, за противоправное поведение в первый раз человек будет получать жёлтую карточку. Ему будут выносить официальное предупреждение, о поступке также уведомят посольство его государства. Турист сможет продолжить отдых, но в следующий раз его уже не пустят в страну.

    Если же в рамках одной поездки гость будет признан виновным во втором нарушении, то получит уже красную карточку и будет немедленно выслан из страны.

    Какие конкретно поступки могут повлечь за собой получение обеих карточек, не уточняется. Чаще всего приезжие попадаются на пренебрежении ПДД: езде на мотоцикле без шлема, опасном вождении и отсутствии надлежащих водительских прав, а также на кражах.

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