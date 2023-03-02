Петербуржец заявил, что не со зла забил жену бутылкой. Суд дал ему 9 лет

Колпинский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима вдовца, который приложил к изменению своего семейного положения не только руку, но и бутылку.



О приговоре Максиму Шуваеву 2 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение и суд установили, что 18 мая прошлого года пьяный Шуваев разругался с женой неподалеку от магазина на улице Александра Товпеко, 18, в Понтонном, уточняет прокуратура. Ссора переросла в избиение. Удар стеклянной бутылкой был такой, что женщина упала.

