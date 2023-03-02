Петербуржец заявил, что не со зла забил жену бутылкой. Суд дал ему 9 лет

Колпинский районный суд Петербурга отправил в колонию строгого режима вдовца, который приложил к изменению своего семейного положения не только руку, но и бутылку.
О приговоре Максиму Шуваеву 2 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение и суд установили, что 18 мая прошлого года пьяный Шуваев разругался с женой неподалеку от магазина на улице Александра Товпеко, 18, в Понтонном, уточняет прокуратура. Ссора переросла в избиение. Удар стеклянной бутылкой был такой, что женщина упала.
«Шуваев сел на потерпевшую сверху и кулаками обеих рук нанес ей не менее двух ударов в область головы, чем причинил последней тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе судов.
Женщина умерла в больнице 3 июня. Ее супруга всё это время также ставили на ноги врачи — после семейного скандала он угодил в аварию.
«Шуваев вину признал, пояснив, что умысла на причинение телесных повреждений не имел», — ретранслируют позицию фигуранта в суде. Мужчине вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, и приговорили к 9 годам в колонии строгого режима.