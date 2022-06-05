В колпинской больнице задержан пациент, любви которого не пережила жена

Сотрудники правоохранительных органов с уголовным делом пожелали выздоровления пострадавшему в ДТП жителю Колпинского района Петербурга и рассказали, что избитая им жена больше не ждёт его после выписки. Из больницы он выйдет подозреваемым в её гибели.
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда со смертельным исходом возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке» 5 июня. В этот же день о своём новом статусе узнал 47-летний пациент городской больницы № 33, которого ставят на ноги с 18 мая.
Тот день, судя по всему, для него выдался крайне неудачным. Он разругался с женой и улетел в кювет, оказавшись на больничной койке с переломом бедра. 44-летняя супруга ждать его дома не осталась: женщину госпитализировали с травмами головы. Медикам она рассказала о муже, который возле дома в Понтонном решил применить на практике пресловутое «Бьёт — значит любит».
Опасений за жизнь пострадавшей на тот момент не было. Она была подшофе, состояние оценивали как удовлетворительное. Впоследствии ей стало хуже, утром 3 июня женщина умерла.
Её супруг работает штукатуром. В его прошлом статьи о мелких кражах, один раз мужчина попадался полиции с наркотиками.