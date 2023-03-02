Новгородец, избивший петербуржца на Сенной площади, поплатился свободой

Октябрьский райсуд Петербурга огласил приговор Кириллу Спиридонову — жителю Новгородской области, который в июле напал на мужчину на Сенной площади. Фигуранту придется больше двух лет провести в колонии.



Спиридонова признали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оппонента, сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов города. В ИК строгого режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

«Фонтанка» рассказывала о конфликте, разгоревшемся на Сенной площади ранним утром 8 июля. Причины драки неясны, но известно, что Спиридонов напал на 40-летнего мужчину, повалил на асфальт и стал бить руками и ногами. Когда пострадавший попытался сбежать, Спиридонов преградил ему дорогу и нанес еще несколько ударов, после чего ушел. Избитого доставили в Мариинскую больницу.