Новгородец только вышел из колонии, как угодил в камеру за нападение в центре Петербурга

Оперативникам Адмиралтейского района Петербурга пришлось осмотреть рабочий поселок недалеко от озера Ильмень в Новгородской области, чтобы задержать подозреваемого в избиении петербуржца в центре Северной столицы. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 июля.



21-летнего местного жителя, который только в июне вышел из колонии по делу о грабеже, задержали на Новгородской улице в Шимске днем 13 июля и увезли в Петербург. По версии следствия, около пяти утра 8 июля у него произошел конфликт с 40-летним мужчиной у дома 2 по Сенной площади. Молодой человек руками и ногами избил оппонента и ушел. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с травмами средней степени.

