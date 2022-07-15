    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открыта, но пограничники не выпускают

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новгородец только вышел из колонии, как угодил в камеру за нападение в центре Петербурга

    1265
    обсудить

    Оперативникам Адмиралтейского района Петербурга пришлось осмотреть рабочий поселок недалеко от озера Ильмень в Новгородской области, чтобы задержать подозреваемого в избиении петербуржца в центре Северной столицы. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 июля.

    21-летнего местного жителя, который только в июне вышел из колонии по делу о грабеже, задержали на Новгородской улице в Шимске днем 13 июля и увезли в Петербург. По версии следствия, около пяти утра 8 июля у него произошел конфликт с 40-летним мужчиной у дома 2 по Сенной площади. Молодой человек руками и ногами избил оппонента и ушел. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу с травмами средней степени.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close