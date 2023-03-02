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    К делу обвиняемого в педофилии на Муринской дороге добавилась статья об организации наркопритонов

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    В отношении фигуранта дел о надругательствах над подростками в квартире на Муринской дороге возбуждено еще одно — об организации наркопритонов (ст. 232 УК РФ). Об этом «Фонтанка» узнала 2 марта.

    Дело возбудили после того, как стало известно о дополнительных преступных эпизодах. Следствие полагает, что за полгода мужчина уговорил шестерых подростков принять запрещенное, пока они были у него в гостях. Статья 232 УК касается также систематического предоставления помещений для употребления наркотиков.

    32-летний фигурант, которого уже судили за оборот наркотиков, остается под стражей. Месяц назад его задержали по делу об изнасиловании 14-летней, потом заподозрили и в других подобных эпизодах.

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