Невероятные приключения самолета из Петербурга в Европе закончились в Турции

Яркое путешествие пассажиров рейса Петербург — Анталья, с незапланированным осмотром Литвы, Словакии и посадкой в Венгрии, завершилось прибытием в пункт назначения.
По данным Flightradar24, вечером 1 марта рейс Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines после незапланированной стоянки вылетел из Будапешта и совершил посадку в Анталье. Уточняется, что самолет приземлился в 21:54. Вылетел он в 15:14. Прямые рейсы из Петербурга в Венгрию (и другие страны Европы, за исключением Сербии) перестали выполняться после введения ЕС и Россией взаимных ограничений.
«Фонтанка» подробно описывала, как лайнер кружил над литовским Каунасом и Словакией.