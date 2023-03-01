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    Невероятные приключения самолета из Петербурга в Европе закончились в Турции

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    Яркое путешествие пассажиров рейса Петербург — Анталья, с незапланированным осмотром Литвы, Словакии и посадкой в Венгрии, завершилось прибытием в пункт назначения.

    По данным Flightradar24, вечером 1 марта рейс Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines после незапланированной стоянки вылетел из Будапешта и совершил посадку в Анталье. Уточняется, что самолет приземлился в 21:54. Вылетел он в 15:14. Прямые рейсы из Петербурга в Венгрию (и другие страны Европы, за исключением Сербии) перестали выполняться после введения ЕС и Россией взаимных ограничений.

    «Фонтанка» подробно описывала, как лайнер кружил над литовским Каунасом и Словакией.

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