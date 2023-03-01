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    СКА сенсационного проиграл минскому «Динамо» в первом матче плей-офф

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился стартовый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо», который прошел в Петербурге 1 марта. Армейцы с Невы уступили со счетом 4:6 (1:1, 1:1, 2:4).

    Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (12), Евгений Кетов (24), Александр Волков (59) и Никита Гусев (60). У минского «Динамо» отличились Никита Пышкайло (18), Седрик Пакетт (26), Роман Горбунов (47), Владимир Алистров (53, 60), Виталий Пинчук (58).

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    Второй матч противостояния пройдет 3 марта также в Петербурге. В следующий раунд выйдет команда первой набравшая четыре победы.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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