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    Пожар в производственном здании на Васильевском острове локализован

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    Фото: Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру
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    Пожарные не дали огню распространиться по производственному зданию на 27 линии Васильевского острова. ГУ МЧС по Петербургу вечером 1 марта сообщает о локализации на 100 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру

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    Сообщение о возгорании в трехэтажном производственном корпусе поступило в восьмом часу вечера. «Фонтанка» публиковала видео от очевидцев. Из открытых данных следует, что в здании расположены Петербургский завод прецизионных сплавов, а также мастерская по ремонту и обслуживанию бильярдных столов.

    Фото: Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру

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