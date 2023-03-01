Пожар в производственном здании на Васильевском острове локализован

Пожарные не дали огню распространиться по производственному зданию на 27 линии Васильевского острова. ГУ МЧС по Петербургу вечером 1 марта сообщает о локализации на 100 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет.
Анастасия Барашкова/Фонтанка.ру
Сообщение о возгорании в трехэтажном производственном корпусе поступило в восьмом часу вечера. «Фонтанка» публиковала видео от очевидцев. Из открытых данных следует, что в здании расположены Петербургский завод прецизионных сплавов, а также мастерская по ремонту и обслуживанию бильярдных столов.