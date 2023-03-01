    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, сев

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.25eur80.1

    На Васильевском острове горит производственное здание

    3243
    5 комментариев

    Сотрудники МЧС тушат пожар на Васильевском острове 1 марта. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели. Судя по присланным фото и видео, огонь добрался до крыши.

    Читатель «Фонтанки»

    Спасатели ГУ МЧС по Петербургу выехали на тушение после звонка в 19:21. Установлено, что по адресу: 27-я линия В.О., д. 6, корп. 1, лит. З, горит производственное здание. На данный момент огнем объяты 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки»

    К ликвидации пожара привлечены 20 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close