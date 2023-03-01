На Васильевском острове горит производственное здание

Сотрудники МЧС тушат пожар на Васильевском острове 1 марта. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели. Судя по присланным фото и видео, огонь добрался до крыши.
Читатель «Фонтанки»
Спасатели ГУ МЧС по Петербургу выехали на тушение после звонка в 19:21. Установлено, что по адресу: 27-я линия В.О., д. 6, корп. 1, лит. З, горит производственное здание. На данный момент огнем объяты 100 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали.
Читатель «Фонтанки»
К ликвидации пожара привлечены 20 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.