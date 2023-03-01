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    Огонь на Самойловой охватил 300 «квадратов». Ранг пожара повышен

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    Пятьдесят пожарных борются с огнём, разгоревшимся во Фрунзенском районе Петербурга 1 марта.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к тушению пожара на Самойловой, 5, литера Я, привлекли десять расчётов. Производственно-складское помещение горит на площади в триста квадратных метров. В ведомстве уточняли, что одноэтажный ангар сложной формы.

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    Огнеборцы работают по дополнительному номеру 1-БИС — первому из пяти повышенных рангов сложности. Судя по кадрам с места, за ними наблюдают не только с земли, но и с ближайших крыш.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    «Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в МЧС.

    МЧС России

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