Огонь на Самойловой охватил 300 «квадратов». Ранг пожара повышен

Пятьдесят пожарных борются с огнём, разгоревшимся во Фрунзенском районе Петербурга 1 марта.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к тушению пожара на Самойловой, 5, литера Я, привлекли десять расчётов. Производственно-складское помещение горит на площади в триста квадратных метров. В ведомстве уточняли, что одноэтажный ангар сложной формы.
Огнеборцы работают по дополнительному номеру 1-БИС — первому из пяти повышенных рангов сложности. Судя по кадрам с места, за ними наблюдают не только с земли, но и с ближайших крыш.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
«Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в МЧС.
МЧС России