Ангар сложной формы горит и пышет черным дымом на Самойловой

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Во Фрунзенском районе Петербурга силами двух десятков пожарных устраняют пожар в ангарах. Очевидцы делятся кадрами процесса тушения, на видео видно, как от гаража поднимается столб черного дыма.
В 13:57 в экстренные службы поступила информация о пожаре на улице Самойловой, 5, литера Я, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, горение происходит в одноэтажном ангаре сложной формы. Площадь возгорания пока устанавливают.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Огонь тушат силами 20 пожарных и 4 машин. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.