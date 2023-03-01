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    Ангар сложной формы горит и пышет черным дымом на Самойловой

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Во Фрунзенском районе Петербурга силами двух десятков пожарных устраняют пожар в ангарах. Очевидцы делятся кадрами процесса тушения, на видео видно, как от гаража поднимается столб черного дыма.

    В 13:57 в экстренные службы поступила информация о пожаре на улице Самойловой, 5, литера Я, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, горение происходит в одноэтажном ангаре сложной формы. Площадь возгорания пока устанавливают.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Огонь тушат силами 20 пожарных и 4 машин. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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    ПетербургПожар
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