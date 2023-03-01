Взяли под руки и за ноги. В Норвегии задержали экоактивистку Грету Тунберг

В Осло во время акции протеста полицейские задержали известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Девушка выступала против строительства и эксплуатации ветряных электростанций на территории проживания коренных народов. Об этом
Тунберг оказалась среди активистов, которые блокировали здания нескольких министерств в правительственном квартале столицы Норвегии. Тунберг приехала туда в воскресенье и несколько раз принимала участие в протестных акциях.
Экоактивисты выходят на акции в столице Норвегии с 23 февраля. На фоне протестов министр нефти и энергетики страны Терье Осланд в среду отменил запланированный визит в Великобританию.
Повод для выступлений — работа ветряных электростанций, построенных в Центральной Норвегии в губернии Трённелаг. В 2021 году Верховный суд королевства постановил, что их эксплуатация нарушает права проживающих на этой территории саамов, однако спустя 16 месяцев после этого станции всё еще действуют. Местные оленеводы говорят о пугающем для животных внешнем виде и шуме турбин, а потому требуют их демонтажа.