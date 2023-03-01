«Фонтанка» показывает огненное покушение на военкомат в Кировске. Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после атаки на военкомат в Кировском районе Ленобласти. Судя по видео, первое фиаско не заставило пиромана опустить руки.
Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 1 марта. Бутылка с горючим полетела в здание военного комиссариата в Кировске накануне немногим позже половины десятого часа вечера. Бросивший её бежать не спешил. Заметив, что попытка не удалась, он попробовал разжечь снова — безуспешно.
Предполагаемого пиромана задержали буквально в ста метрах. 47news писали, что за автобусной остановкой прятался 16-летний ученик гимназии Центрального района Петербурга, не выпускавший из рук канистру с соляркой.
Случившееся квалифицировали как покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества (167 УК). Юноша процессуально задержан на двое суток.