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    Суд отказал градозащитникам в остановке строительства на Охтинском мысе

    2020
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    Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 1 марта отказал группе градозащитников в отмене разрешения на строительство, выданного владельцу участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге.

    В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга «Газпром нефть» планирует создать общественно-деловое пространство с историческим парком и музеем археологии. Разрешение на строительство многофункционального центра компания получила 15 сентября 2022 года.

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    По проекту на месте, где ранее располагались заброшенные корпуса Петрозавода, должен появиться невысокий (28 метров) современный комплекс, окруженный парковой зоной. Половина площади проекта станет общественным пространством. Здание будет окружать общедоступный исторический парк с выходом к набережной Невы, где петербуржцы смогут отдыхать на свежем воздухе и изучать хронологию освоения Охтинского мыса со времен неолита и до наших дней. Внутри комплекса для жителей и гостей Северной столицы откроют кафе, рестораны, обзорную площадку на крыше, городской огородик, зимний сад и музей археологии, который разрабатывает сейчас Музей истории Санкт-Петербурга. В остальной части комплекса разместятся рабочие места для сотрудников «Газпром нефти».

    Предложенный инвестором проект развития Охтинского мыса категорически не устраивает градозащитное сообщество, которое видит эту территорию исключительно как историко-археологический музей-заповедник. Группа активистов подала в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга иск с требованием отменить разрешение на строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти». Итогом процесса, который длился несколько месяцев, стал отказ в удовлетворении требований градозащитников.

    Напомним, ранее вопрос развития Охтинского мыса не раз становился предметом рассмотрения в судах самых разных инстанций. В частности, Верховный суд Российской Федерации не раз отказывал петербургским общественникам в изменении границ объекта культурного наследия на Охтинском мысе. При археологических раскопках, сопровождавших подготовку к строительству Охта Центра, были сделаны находки, подтверждающие существование на мысу в Средние века шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц. В настоящее время ценные для науки участки имеют статус памятника федерального значения. Компания заверяет, что строительство на этой территории вестись не будет. Она станет частью общедоступного исторического парка.

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