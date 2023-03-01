Бастрыкину доложат о ДТП, в котором пять лет назад погиб сын директора Театра Ленсовета

Следственный комитет заинтересовался аварией, случившейся в 2018 году в Зеленогорске, где погиб 17-летний сын директора Театра имени Ленсовета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ДТП, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.



В тексте отмечается, что дело расследовала полиция, сторона потерпевших осталась недовольна приговором, а в социальных медиа активно обсуждают судебные слушания. Представить доклад поручено главе ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову.

