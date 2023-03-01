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    Бастрыкину доложат о ДТП, в котором пять лет назад погиб сын директора Театра Ленсовета

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    Следственный комитет заинтересовался аварией, случившейся в 2018 году в Зеленогорске, где погиб 17-летний сын директора Театра имени Ленсовета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ДТП, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

    В тексте отмечается, что дело расследовала полиция, сторона потерпевших осталась недовольна приговором, а в социальных медиа активно обсуждают судебные слушания. Представить доклад поручено главе ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову.

    Авария произошла на Приморском шоссе в Зеленогорске 2 сентября 2018 года. Подросток ехал на квадроцикле, с которым столкнулся нарушивший правила автомобиль KIA. Квадроцикл налетел на дерево, перевернулся и загорелся, его водитель погиб. Это был 17-летний Даниил Градковский — сын директора Театра имени Ленсовета Валерия Градковского. Сообщалось, что сидевший за рулем автомобиля мужчина находился под действием наркотиков.

    Водителя KIA Ивана Орехова в 2020-м суд первой инстанции приговорил к 3,5 года колонии-поселения с лишением прав на 3 года и удовлетворил гражданские иски к нему на сумму в 1,5 миллиона рублей. Затем Санкт-Петербургский горсуд ужесточил наказание до 5,5 года. Но третий кассационный суд общей юрисдикции отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение.

    Приговор был отменен, дело вернули на новое рассмотрение иным составом. Заседания всё еще идут, очередное состоится завтра.

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