Бастрыкину доложат о ДТП, в котором пять лет назад погиб сын директора Театра Ленсовета

Следственный комитет заинтересовался аварией, случившейся в 2018 году в Зеленогорске, где погиб 17-летний сын директора Театра имени Ленсовета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ДТП, сообщает
В тексте отмечается, что дело расследовала полиция, сторона потерпевших осталась недовольна приговором, а в социальных медиа активно обсуждают судебные слушания. Представить доклад поручено главе ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову.
Авария произошла на Приморском шоссе в Зеленогорске
Водителя KIA Ивана Орехова в 2020-м суд первой инстанции приговорил к 3,5 года колонии-поселения с лишением прав на 3 года и удовлетворил гражданские иски к нему на сумму в 1,5 миллиона рублей. Затем Санкт-Петербургский горсуд ужесточил наказание до 5,5 года. Но третий кассационный суд общей юрисдикции отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение.
Приговор был отменен, дело вернули на новое рассмотрение иным составом. Заседания всё еще идут, очередное состоится завтра.