    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    756мм

    61%

    Подробнее
    usd73.36eur77.47
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге отменили приговор водителю, в ДТП с которым сгорел квадроциклист

    1628
    5 комментариев

    Дело о смертельном ДТП с квадроциклистом, которое произошло в Петербурге в 2018 году, отправили на новое рассмотрение. Два года назад виновника приговорили к колонии-поселению, но в итоге после апелляции и кассации приговор был отменен.

    Фото: Кадр из видео УГИБДД
    ПоделитьсяПоделиться

    Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении водителя KIA, который 2 сентября 2018 года столкнулся с квадроциклом на Приморском шоссе, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов. В результате аварии квадроцикл выкинуло на обочину, где он врезался в дерево и загорелся, снова отлетев на дорогу. Управлявший им молодой парень погиб на месте. Автомобилист при этом был под наркотиками.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В июне 2020 года суд первой инстанции приговорил водителя «КИА» к 3,5 годам колонии-поселения с лишением прав на 3 года и удовлетворил гражданские иски к нему на сумму в 1,5 миллиона рублей. Затем апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда приговор был ужесточен до 5,5 лет в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. Но потом Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление городского суда и направил дело на новое рассмотрение туда же, но в новом составе суда.

    В итоге Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Зеленогорского районного суда и вернул уголовное дело на новое рассмотрение иным составом, а подсудимого освободили из-под стражи.

    Фото: Кадр из видео УГИБДД

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Дядя Бо
    Мда. Вчера Путин, про коррупцию что то задвигал?
    AlBerkut
    Скорее всего где-то кто-то накосячил, либо судейские, либо следаки или менты.
    На самом деле если внимательно изучить материалы практически любого дела можно найти ляпы, косяки, ошибки, нестыковки, да всё, что угодно. Грамматнасть што судейских, шта ментофф хромает, и частенько то другие фио в материалах проскочат (забыли при копи-пасте исправить), то 2*2=3 (или 5), то вдруг 30-31 февраля следственные действия проводились...
    Вопрос как эти косяки подать, вернее 'продать' суду.....
    Гера-Фотич
    За убийство поселение? Странное у нас правосудие!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний