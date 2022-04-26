В Петербурге отменили приговор водителю, в ДТП с которым сгорел квадроциклист

Дело о смертельном ДТП с квадроциклистом, которое произошло в Петербурге в 2018 году, отправили на новое рассмотрение. Два года назад виновника приговорили к колонии-поселению, но в итоге после апелляции и кассации приговор был отменен.

Фото: Кадр из видео УГИБДД Поделиться Поделиться





Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении водителя KIA, который 2 сентября 2018 года столкнулся с квадроциклом на Приморском шоссе, сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов. В результате аварии квадроцикл выкинуло на обочину, где он врезался в дерево и загорелся, снова отлетев на дорогу. Управлявший им молодой парень погиб на месте. Автомобилист при этом был под наркотиками.



Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» В июне 2020 года суд первой инстанции приговорил водителя «КИА» к 3,5 годам колонии-поселения с лишением прав на 3 года и удовлетворил гражданские иски к нему на сумму в 1,5 миллиона рублей. Затем апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда приговор был ужесточен до 5,5 лет в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. Но потом Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление городского суда и направил дело на новое рассмотрение туда же, но в новом составе суда.

В итоге Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Зеленогорского районного суда и вернул уголовное дело на новое рассмотрение иным составом, а подсудимого освободили из-под стражи.