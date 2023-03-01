Минобрнауки назначило проверку РУДН после выставки с украинскими флагами в здании университета

Минобрнауки РФ назначило служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) после того, как на днях там состоялась выставка, посвященная украинской культуре. Об этом 1 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на замглавы ведомства Константина Могилевского.



Решение о проверке было принято министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По ее итогам, добавил Могилевский, «виновные будут наказаны».



Замглавы ведомства, по данным ТАСС, также заявил об «абсолютной недопустимости» вывешивания флагов государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим» и «вооруженные формирования которого под этими флагами убивают». При этом добавил, что украинских студентов в российских университетах необходимо поддерживать, поскольку они находятся в непростой ситуации.

