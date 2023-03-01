Минобрнауки назначило проверку РУДН после выставки с украинскими флагами в здании университета

Минобрнауки РФ назначило служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) после того, как на днях там состоялась выставка, посвященная украинской культуре. Об этом
Решение о проверке было принято министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По ее итогам, добавил Могилевский, «виновные будут наказаны».
Замглавы ведомства, по данным ТАСС, также заявил об «абсолютной недопустимости» вывешивания флагов государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим» и «вооруженные формирования которого под этими флагами убивают». При этом добавил, что украинских студентов в российских университетах необходимо поддерживать, поскольку они находятся в непростой ситуации.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в главном корпусе учебного заведения состоялась выставка «Землячество Украины». На видеозаписях, снятых в стенах вуза, были видны флаги Украины, тематические фотографии, открытки и другие предметы. В телеграм-каналах писали, что мероприятие якобы одобрила администрация вуза.
Отметим, что в РУДН есть так называемые «землячества» для разных национальностей. Их участники — соотечественники — помогают друг другу в учебе, проводят соревнования, а при наличии проблем в университете могут обратиться к руководству объединения. При этом «русского землячества», как пишут СМИ, в университете нет, несмотря на попытки студентов его создать.