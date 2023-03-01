Всё о феврале в одном видео. Главный синоптик Петербурга нашел в «средненьком» месяце интересное

«Февраль в Санкт-Петербурге, если его сравнивать с февралем 2022 года, стал в два раза холоднее прошлогоднего, осадков тоже в два раза меньше, но зато солнечнее, и снова в два раза. Вот так получилось», — рассказывает синоптик в своем телеграм-канале .

Прошедший февраль оказался «средненьким», но сравнивать его с прошлогодним интересно. Это сделал 1 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Из ярких погодных событий он вспоминает только одно — «сильнейший ветер до 20–25 м/с в открытой части Невской губы и Финского залива» 10 февраля с «редкой для этого месяца угрозой наводнения».

Последний зимний месяц иллюстрирует видео «Лахта Центра». Оно было сделано 1 февраля и удивительным образом предсказало погоду на весь месяц.

Что касается мартовской погоды, она пока будет холодной. «Хотя погода и остается пока зимней, но солнышко высоко уже, поэтому в отдельные дни будет греть очень даже приятно», — отмечает Колесов.



Какими были все три месяца зимы в Петербурге и Москве и какая погода ожидается в марте, читайте на «Фонтанке».